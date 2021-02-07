الإمارات تتصدر عالمياً في معدلات تلقي لقاح «كورونا»

المصدر: دبي ــ اليازية البدواوي

تصدرت الإمارات عالمياً في معدلات تلقي لقاح فيروس «كورونا»، وفق مؤشر «أور وورلد إن داتا»، الذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد الفيروس حول العالم.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عبر «تويتر»: «الدُول في سباق مع الزمن، للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي اللقاح. الهدف تحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من سنة 2021. تكاتف جهود الحكومة مع الأفراد تتحدث عنه الأرقام».

ولفت مؤشر «أور وورلد إن داتا» إلى أن دولة الإمارات قد برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس 4 فبراير، حيث أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ 1.47 من قبل إسرائيل.

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الإمارات الأولى عالمياً في معدلات تلقي لقاح «كورونا»