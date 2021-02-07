الإمارات الأولى عالمياً في معدلات تلقي لقاح «كورونا»

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفق مؤشر «أور وورلد إن داتا» الذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد «كوفيد 19» حول العالم.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الدُول في سباق مع الزمن للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي اللقاح... الهدف تحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من سنة ٢٠٢١... تكاتف جهود الحكومة مع الأفراد تتحدث عنه الأرقام».

ولفت مؤشر «أور وورلد إن داتا» إلى أن دولة الإمارات برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس الماضي، إذ أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ1.47 من قبل إسرائيل.

وفي جهودها الحثيثة سعت الدولة وما زالت إلى توفير اللقاحات لجميع السكان في ما يمكن وصفه بالطريقة الأكثر أماناً لتحقيق الحصانة لسكانها وقاطنيها بلا استثناء لوضع حد لهذا الوباء الصحي العالمي فمن الواجب تحصين نسبة كبيرة من العالم ضد الفيروس التاجي المستجد .

جهود

وفي متابعة التحدي الذي يكمن بإتاحة تلك اللقاحات للناس في جميع أنحاء العالم، عمد موقع Our World in Data لتتبع تلك الجهود ببناء مجموعة بيانات لرصد عمليات التطعيم الدولية لـ«كوفيد 19» عبر صفحة رسمية وبمصادر موثوق بها تُحدّث بانتظام، بحيث أفصحت الأرقام وحدها وأثبتت صدارة دولة الإمارات دول العالم في ما يتعلق بمعدلات تلقي اللقاح لكل 100 نسمة من السكان، ماضيةً بنهج ثابت نحو الهدف المتمثل بتحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من 2021.

ويتضح نجاح مبادرة الإمارات من خلال تتبع الجدول الزمني لجرعات اللقاح، ما يشير إلى أن أسرع قفزة قد تم تحقيقها من 3 ملايين إلى 4 ملايين في غضون أسبوع واحد فقط علماً أن حملة التطعيم التي بدأتها البلاد كانت في ديسمبر 2020، وقد تم تحقيق أول مليون جرعة في 10 يناير، وتم إعطاء 3 ملايين جرعة بحلول 29 يناير.