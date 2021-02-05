إجمالي إصابات ووفيات كورونا في العالم حتى أمس
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 104.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و271 ألفا و152.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 451145 26621090
الهند 154703 10790183
البرازيل 227563 9339420
روسيا 75205 3917918
المملكة المتحدة 110250 3892459
فرنسا 77595 3251160
إسبانيا 60370 2883465
إيطاليا 90241 2597446
تركيا 26354 2501079
ألمانيا 59327 2243995.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 12091 624222
34- المغرب 8351 473667
39 - السعودية 6389 369248
40 - الأردن 4344 330474
42 - الإمارات 878 313626
43 - لبنان 3315 309162
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.