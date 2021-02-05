إجمالي إصابات ووفيات كورونا في العالم حتى أمس

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 104.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و271 ألفا و152.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                               451145                                26621090

الهند                                               154703                                10790183

البرازيل                                           227563                                  9339420

روسيا                                                75205                                3917918

المملكة المتحدة                                 110250                              3892459

فرنسا                                                77595                                3251160

إسبانيا                                              60370                               2883465

إيطاليا                                            90241                                  2597446

تركيا                                                26354                               2501079

ألمانيا                                                59327                             2243995.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                          عدد الإصابات

28- العراق                                    12091                                624222 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34‬‬‬‬- المغرب                                  8351                                  473667

39 - السعودية                              6389                                  369248

40 - الأردن                                   4344                                   330474

42 - الإمارات                               878                                      313626

43 - لبنان                                   3315                                    309162

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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