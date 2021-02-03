آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 103.52 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و239154.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                إجمالي الوفيات                           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                    443622                                           26385274

الهند                                                    ‭154486                                       ‬ ‭10766245‬

البرازيل                                                225099                                          9229322

روسيا                                               ‭74158                                          ‬ ‭3884730‬

المملكة المتحدة                                  106564                                          3835783

فرنسا                                                76512                                           3201461

إسبانيا                                           ‭59081                                         ‬ ‭2822805‬

إيطاليا                                          88845                                             2560957

تركيا                                            ‭26237                                          ‬ ‭2492977‬

ألمانيا                                         57454                                            2224898.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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