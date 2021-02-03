آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 103.52 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و239154.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 443622 26385274
الهند 154486 10766245
البرازيل 225099 9229322
روسيا 74158 3884730
المملكة المتحدة 106564 3835783
فرنسا 76512 3201461
إسبانيا 59081 2822805
إيطاليا 88845 2560957
تركيا 26237 2492977
ألمانيا 57454 2224898.