آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 103.52 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و239154.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 443622 26385274

الهند ‭154486 ‬ ‭10766245‬

البرازيل 225099 9229322

روسيا ‭74158 ‬ ‭3884730‬

المملكة المتحدة 106564 3835783

فرنسا 76512 3201461

إسبانيا ‭59081 ‬ ‭2822805‬

إيطاليا 88845 2560957

تركيا ‭26237 ‬ ‭2492977‬

ألمانيا 57454 2224898.