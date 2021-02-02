بان كي مون وانجلينا جولي يشاركان في ندوة خاصة بكورونا في جامعة يونسيه الكورية

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن تعقد ندوة خاصة بكوفيد-19 بمشاركة بان كي مون، المدير الشرفي لمعهد المساهمة الاجتماعية العالمية بجامعة يونسيه الكورية الجنوبية، وأنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" اليوم، فإن بان كيم مون وأنجلينا جولي سيناقشان في إطار منتدى التنمية المستدامة العالمية الثالث(GEEF) الذي تنظمه الجامعة، الحاجة إلى التعاون العالمي من أجل الأطفال والنساء واللاجئين المهمشين في ظل مكافحة كوفيد-19.

وفي المنتدى، الذي سيعقد خلال يومي 4 و5 من فبراير الجاري عبر البث المباشر على الانترنت، ستقدم وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا كلمة الترحيب وسيلقي محافظ البنك الدولي للدورة الـ 12 كيم يونغ خطابا رئيسيا للمنتدى.