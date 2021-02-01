آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 102.63 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و219741.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 439840 26139294

الهند 154274 10746183

البرازيل 223945 9176975

روسيا 73182 3850439

المملكة المتحدة 105571 3796088

فرنسا 75862 3177879

إسبانيا 58319 2743119

إيطاليا 88279 2541783

تركيا 25865 2470901

ألمانيا 56873 2210838.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

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28 - العراق 13041 618922 ‭ ‭‭‭ ‬‬

34- ‬‬‬‬- المغرب 8259 470691

38 - السعودية 6372 367813

40 - الأردن 4304 325674

42 - الإمارات 838 300661

43 - لبنان 2680 298913.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.