آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 102.63 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و219741.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                  439840                            26139294

الهند                                   154274                           10746183

البرازيل                            223945                              9176975

روسيا                               73182                               3850439

المملكة المتحدة             105571                                3796088

فرنسا                            75862                                  3177879

إسبانيا                          58319                                  2743119

إيطاليا                          88279                                 2541783

تركيا                            25865                                  2470901

ألمانيا                        56873                                   2210838.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 ‭‭‭‭

28 -  العراق                    13041                          618922 ‭ ‭‭‭ ‬‬

34- ‬‬‬‬- المغرب                  8259                           470691 

38 - السعودية              6372                              367813

40 - الأردن                   4304                              325674

42 - الإمارات                838                               300661

43 - لبنان                 2680                                298913.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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