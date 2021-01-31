قطب الأعمال المكسيكي كارلوس سليم يعود لمنزله بعد علاجه من فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال أرتورو إلياس المتحدث باسم رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم إن الرجل الذي يعد أحد أكبر الأثرياء في العالم عاد لمنزله بعد دخوله مستشفى للعلاج من فيروس كورونا مشيرا إلى أنه يشعر بأنه في حالة جيدة.

وخضع سليم (81 عاما) للملاحظة الطبية في المركز الوطني للتغذية وهو مركز صحي عام بمدينة مكسيكو سيتي.

وكان كارلوس سليم دوميت، ابن سليم، قد كشف يوم الاثنين عن أن والده أصيب بفيروس كورونا وأنه يتعافى بشكل جيد من أعراض وصفها بأنها متوسطة.

وسليم أغنى رجل في المكسيك وتسيطر عائلته على شركة أمريكا موفيل أكبر شركة اتصالات في أمريكا اللاتينية فضلا عن مجموعة من الاستثمارات الأخرى.