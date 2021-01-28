إصابات كورونا حول العالم 101 مليون والوفيات تتخطى المليونين

المصدر: د ب أ

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء أن إجمالي أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم قد وصلت إلى 100 مليون و977 ألفا و936 حالة حتى الساعة 14. 13 بالتوقيت العالمي الموحد.

وأظهرت البيانات المجمعة أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس أودى بحياة مليونين و177 ألفا و419 شخصا في أنحاء العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.