مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة بحاجة لـ 500 مليون جرعة لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

قال آندي سلافيت، نائب منسق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستجابة الوبائية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى 500 مليون جرعة لقاحات لتطعيم جميع الأشخاص ممن هم في سن الـ 16 وأكثر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأربعاء عن سلافيت، في أول تصريحات صحفية له منذ تسلم مجموعة عمل "كوفيد 19" بالإدارة الجديدة مهامها، إن ذلك التقدير قائم على أساس إعطاء جرعتين لكل شخص.

وقال: "نحن لا نعتمد على أشياء ليست موجودة اليوم".

ومن المتوقع أن تظهر النتائج التجريبية للقاح الجرعة الواحدة من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" في غضون أيام ويمكن أن تغير الأمور بشكل كبير، إذا تم السماح باستخدامه في حالات الطوارئ.