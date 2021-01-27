منظمة الصحة تعلن توريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط هذا العام

المصدر: رويترز

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر كانون الأول.

وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.