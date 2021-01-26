تعرَّف إلى أول دولة أوروبية تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

أصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة من دول أوروبا تسجل أكثر من مئة ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للأرقام التي نشرت اليوم، تم تسجيل 1631 حالة وفاة إضافية في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا إلى 100 ألف و162 وفاة.

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، للصحفيين، في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، إنه "من الصعب حساب الحزن" الناجم عن "الإحصائية القاتمة".

وقال جونسون إنه تحدث إلى أسر ضحايا من فيروس كورونا و"سيواصل القيام بذلك".

وتابع جونسون: "أنا آسف للغاية على كل روح فقدت، وبصفتي رئيساً للوزراء أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما فعلته الحكومة".

وانضم إليه في المؤتمر الصحفي، كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الذي حذر من أن بريطانيا ستشهد "عدداً كبيراً جداً من الوفيات" خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل ظهور آثار اللقاحات.

ووصف زعيم حزب العمال، كير ستارمر، حصيلة الوفيات بأنها "مأساة وطنية"، مضيفاً: "يجب ألا نفقد الإحساس بهذه الأرقام أو نتعامل معها على أنها مجرد إحصائيات. كل حالة وفاة هي شخص محبوب أو صديق أو جار أو شريك أو زميل. إنه كرسي فارغ على مائدة العشاء".

ووصف وزير الصحة، مات هانكوك، الوصول إلى هذه الحصيلة بأنه "أمر مفجع".

وحذر من أنه لا تزال هناك "فترة صعبة قادمة"، وفقاً لوكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية .

وتم تسجيل أكثر من 3.6 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.