جرعات لقاح كورونا جديدة قادمة إلى السعودية خلال أسبوع

المصدر: رويترز

قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح لرويترز اليوم الاثنين إن المعهد سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن أسترازينيكا تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

وعقد معهد سيروم الهندي أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم شراكة مع أسترازينيكا ومؤسسة جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا في مقابلة مع رويترز إن الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

وقد اعتمدت وزارة الصحة السعودية لقاحين للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى ثلاثة، اثنان منها أمريكي. واللقاحات المعتمدة تتمثل في لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، ولقاح شركة "موديرنا" الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي".