الشرطة الهولندية تعتقل المئات مع تحول احتجاجات ضد العزل العام إلى عنف

المصدر: رويترز

قالت الشرطة ووسائل الإعلام في هولندا إن مثيري شغب نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن هولندية يوم الأحد مما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصا.

واندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال نحو 200 شخص في المدينة بعضهم قام بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.

وقالت محطة (إن. أو .إس )إنه تم نشر شرطة مكافحة الشغب فيما لا يقل عن عشر مدن وبلدات بعد سريان حظر التجول في الساعة التاسعة مساء (2000 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أنه تم اشعال النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودُمرت ممتلكات عامة.

وقالت الشرطة العسكرية على تويتر مساء الأحد إنها تدعم الشرطة المحلية في مدينتين على الأقل في الجنوب.

وأظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات ويشعلون حرائق في مدينة ايندهوفن بجنوب البلاد. وقالت المدينة في بيان إن ما لا يقل عن 55 شخصا اعتقلوا في أيندهوفن.

وجاءت هذه المظاهرة في ساحة المتحف بالمدينة، والتي خرقت الحظر المفروض على التجمعات العامة، في اليوم التالي لفرض الحكومة حظر تجول ليلي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب رئيس البلدية إن الشرطة أخلت الميدان بعد أن تجاهل الناس تعليمات المغادرة واعتقلت أشخاصا رشقوها بالحجارة والألعاب النارية في الشوارع المجاورة.

ووافق البرلمان الأسبوع الماضي بفارق بسيط على حظر التجول، متأثرا بتأكيدات بأن نوعا من كوفيد-19 تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا على وشك التسبب في زيادة جديدة في الإصابات بهولندا.

وسجلت هولندا 13540 وفاة جراء كوفيد-19 و944 ألف إصابة. وكانت الشرطة قد اعتقلت ليل السبت 25 شخصا في أنحاء البلاد وفرضت 3600 غرامة لخرق حظر التجول.

وأُغلقت المدارس والمتاجر غير الأساسية في هولندا منذ منتصف ديسمبر بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل شهرين.