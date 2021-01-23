جنوب أفريقيا توافق على توزيع لقاح أسترازينيكا

المصدر: د ب أ

منحت الهيئة التنظيمية الجنوب أفريقية وزارة الصحة تصريحا لتوزيع اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد في أول موافقة لتطعيمات كوفيد-19.

وأعلن وزير الصحة زويلي مخيزي في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة أن الهيئة الجنوب أفريقية لتنظيم المنتجات اعترفت بوزارة الصحة الوطنية على أنها مورد معهد الأمصال الهندي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

أبرمت جنوب أفريقيا اتفاقا مع معهد الأمصال الهندي للحصول على أول لقاحات ضد فيروس كورونا في البلاد الشهر الجاري والمقبل في إطار المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها سوف تقوم بموجبها بتطعيم ثلثي السكان بحلول 2021.

وقال مخيزي في بيان أوائل الشهر الجاري إن 5ر1 مليون جرعة مبدئية سوف تأتي من المعهد الذي ينتج اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وأوكسفورد. وأضاف أنها سوف تكون للعاملين في مجال الصحة والمفاوضات جارية مع جهات التصنيع بشأن مزيد من الإمدادات.