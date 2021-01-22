فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3 ملايين حالة والوفيات 72139

المصدر: د ب أ

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3 ملايين حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 72 ألفا و139 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بكورونا 220 ألفا و650 شخصا من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

