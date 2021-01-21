لبنان يمدد الإغلاق الكامل حتى 8 فبراير المقبل لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الخميس تمديد الإغلاق الكامل في البلاد حتى الثامن من فبراير المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المجلس، الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، طلب الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار.

واعتبر الرئيس عون، في مستهل الاجتماع، أن "التجاوب مع قرار الإغلاق الكامل كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة"، مؤكدا "ضرورة استمرار الإجراءات المتخذة والتشدد في تطبيقها".

بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب إلى تمديد الاغلاق حتى صباح الثامن من فبراير المقبل، لافتا إلى أن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا".

وقال: "نسعى لزيادة عدد الاسرة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة".