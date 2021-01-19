الكويت تعلن إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا والذي يطلق عليه اسم "كوفيد 20".

يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة في بعض دول العالم لفيروس كورونا، وفي إطار تأهب خطة وزارة الصحة عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن السند قوله إن نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـ PCR والذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأشار إلى أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات.