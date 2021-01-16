البرازيل تعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا لدى متعافين من الفيروس

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن معهد العلوم والتكنولوجيا للتدريب والتأهيل البرازيلي / فيوركروز / اكتشف حالة إصابة جديدة لدى امرأة متعافية من كورونا، ولكن بسلالة متحورة للفيروس هذه المرة وذلك في ولاية الأمازون في الثاني عشر من يناير الجاري.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة عن بيان لوزارة الصحة البرازيلية القول إن هذه الحالة التي اكتشفها المعهد البحثي لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما وكان قد ثبت إصابتها في الرابع والعشرين من مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد، غير أنها أصيبت مرة أخرى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، وهي السلالة التي حددتها مؤخرا وزارة الصحة اليابانية وتبين لها أن منطقة الأمازون هي منشأ هذه السلالة المتحورة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن حالات عودة الإصابة لمتعافي فيروس كورونا بالسلالة المتحورة للفيروس بلغت حتى الأن حالتين إحداهما في ولاية باهيا البرازيلية وإصابتها كانت بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب أفريقيا، أما الأخرى فكانت في ولاية الأمازون وهي بالسلالة التي نشأت في منطقة الأمازون وتم اكتشافها لآول مرة في اليابان مؤخرا .