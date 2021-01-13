بوتين يوجه بإطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين بداية الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للسلطات ببدء التطعيم الشامل لجميع المواطنين ضد فيروس كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول خلال اجتماع للحكومة: "لقد بدأنا بالفعل التلقيح على نطاق واسع. وقد أبلغني (رئيس الوزراء) ميخائيل (ميشوستين) الأسبوع الماضي بأن الصناعة لم تواكب الأهداف وكميات الإنتاج المستهدفة فحسب وإنما تجاوزت الأهداف التي كان مخططا لها لإنتاج اللقاح. إننا بحاجة إلى الانتقال من التطعيم واسع النطاق إلى التطعيم الشامل".

وأضاف: "أطلب منكم إطلاق التطعيم الشامل لجميع السكان بداية من الأسبوع المقبل ووضع جدول زمني لذلك، تماما كما هو الحال مع أمراض معدية أخرى مثل الإنفلونزا".

وانطلقت الشهر الماضي في روسيا حملة واسعة للتلقيح بلقاح "سبوتنيك في" شملت فئات معينة.