رصد طفرات جينية جديدة بكوفيد 19

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، أنه تم رصد طفرات جينية جديدة لمكونات فيروس سارس كوفي 2 والمتعارف عليه بكوفيد 19 بمناطق عدة في العالم وتعد سلالات متحورة من الفيروس.

وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أن هذا أمر متوقع، لكن من المهم مواصلة الجهود في التعرف على أي تغيرات في مكونات الفيروس أو خصائصه من خلال أنظمة الرصد والمتابعة الصحية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات بشكل دوري لتناول مستجدات الأوضاع الصحية في الدولة والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام.