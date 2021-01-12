آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و939285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 374157 22237215

الهند 151160 10466595

البرازيل 203100 8105790

روسيا 62273 3425269

المملكة المتحدة 81960 3118518

فرنسا 68060 2786838

تركيا 22981 2336476

إيطاليا 79203 2289021

إسبانيا 52275 2111782

ألمانيا 41266 1932793.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26-العراق 12906 603739 ‭‭‭

34 ‬‬‬‬- المغرب 7767 452988

36 - السعودية 6295 363949

39 - الأردن 4043 308670

‭‭‭‭‭44‬‬‬‬‬ -الإمارات 711 232982

46 - لبنان 1629 222391

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.