آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و939285.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 374157 22237215
الهند 151160 10466595
البرازيل 203100 8105790
روسيا 62273 3425269
المملكة المتحدة 81960 3118518
فرنسا 68060 2786838
تركيا 22981 2336476
إيطاليا 79203 2289021
إسبانيا 52275 2111782
ألمانيا 41266 1932793.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26-العراق 12906 603739
34 - المغرب 7767 452988
36 - السعودية 6295 363949
39 - الأردن 4043 308670
44 -الإمارات 711 232982
46 - لبنان 1629 222391
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.