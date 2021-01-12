آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و939285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                               إجمالي الوفيات                             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                 374157                                                22237215

الهند                                                  151160                                               10466595

البرازيل                                              203100                                               8105790

روسيا                                                 62273                                                3425269

المملكة المتحدة                                81960                                                 3118518

فرنسا                                               68060                                                 2786838

تركيا                                               22981                                                  2336476

إيطاليا                                             79203                                                 2289021

إسبانيا                                           52275                                                  2111782

ألمانيا                                           41266                                                  1932793.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                           عدد الوفيات                                          عدد الإصابات

26-العراق                                   12906                                            603739 ‭‭‭            

34 ‬‬‬‬- المغرب                             7767                                                452988   

36 - السعودية                         6295                                                 363949

39 - الأردن                             4043                                                  308670

‭‭‭‭‭44‬‬‬‬‬ -الإمارات                           711                                                    232982

46 - لبنان                            1629                                                     222391

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا
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