بالفيديو.. بايدن يتلقى جرعة لقاح كورونا الثانية

المصدر: د ب أ

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الاثنين جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، فيما يستمر انتشار الوباء في الولايات المتحدة.

وتلقى بايدن الجرعة خلال حدث بثه التلفزيون في منزله بولاية ديلاوير. وكان قد تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد 19 في ديسمبر الماضي.

كما تلقت شخصيات عامة أخرى في الولايات المتحدة اللقاح أمام الكاميرا، كجزء من حملة توعية موجهة إلى المتشككين في تناول التطعيم من أجل ضمان الوصول إلى حصانة القطيع في نهاية المطاف والسماح للبلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويواصل وباء كورونا الانتشار في الولايات المتحدة، مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 5ر22 مليون إصابة و375 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، لتتصدر العالم في أعداد الإصابات والوفيات.

وقال بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير الجاري، إن الأولوية القصوى لإدارته الجديدة هي تسريع حملة التطعيم في البلاد.

وأضاف "يموت ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص يوميًا، وهذا غير مقبول، إنه أمر خاطئ، ويمكننا فعل الكثير لتغييره".