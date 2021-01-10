دولة تعد بتطعيم 70 % من سكانها بعد يوم واحد من بدء التلقيح

المصدر: د ب أ

قال رئيس سيشل وافيل رامكالوان إن سيشل تسعى إلى أن تصبح أول دولة في العالم تقوم بتطعيم ما لا يقل عن 70 % من سكانها البالغين، وذلك مع بدء حملة التلقيح بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا اليوم الأحد.

وأفاد مكتب الرئيس بأنه تلقى جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم". وستقوم وزارة الصحة بتوقير اللقاح للجماعات الرئيسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 96 ألفا، مع البدء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية غدا الاثنين.

وبالإضافة إلى 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سيشل، ستحصل الدولة الجزيرة أيضا على 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الحكومة الهندية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسجلت سيشل حتى الآن 508 حالات إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وفقا لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، وهي هيئة معنية بالصحة في عموم أفريقيا.