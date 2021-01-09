الصحة العالمية تحدد موعد دخول خبرائها للصين

المصدر: رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يتوقع تحديد مواعيد السفر إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، الأسبوع المقبل، في مهمة طال انتظارها.

وكان تيدروس قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تأذن بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في الحالات المبكرة لـ COVID-19.

ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.