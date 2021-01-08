الاتحاد الأوروبي يتفق مع فايزر لشراء نصف إنتاجها من اللقاح

المصدر: رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحهما لكوفيد-19 وذلك في خطوة تمنح التكتل الأوروبي قرابة نصف إنتاج الشركتين العالمي في 2021.

وقالت فايزر إن بإمكانها إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة حول العالم هذا العام. ويضاف الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق آخر للحصول على 300 مليون جرعة أبرمه التكتل الأوروبي مع فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الآن اتفقنا مع بيونتيك وفايزر لتوسيع هذا العقد. بالاتفاق الجديد نستطيع أن نشتري إجمالا ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية من لقاح بيونتيك".

وبدت فايزر أكثر حذرا. وقالت في بيان "نجري محادثات مع المفوضية الأوروبية حول تعديل الاتفاق القائم لتوريد كوميرناتي، لقاح فايزر وبيونتيك لكوفيد-19".