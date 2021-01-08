مجلس العلماء في اندونيسيا: لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا "حلال"

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس العلماء في اندونيسيا اليوم الجمعة أن اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك بيوتيك الصينية المضاد لفيروس كورونا "حلال"، مما يمهد الطريق أمام استخدامه في حملة التطعيم واسعة النطاق الذي ستبدأ في البلاد الاسبوع المقبل.

وصرح أسرورون نيام سكرتير لجنة الفتوى بالمجلس أن "اللجنة وافقت على أن لقاح كوفيد 19 الذي تنتجه شركة سينوفاك حلال".

كانت رئيس هيئة الرقابة على الأغذية والدواء في اندونيسيا بيني لوكيتو قد صرحت اليوم الجمعة أن نتاج اختبارات المراحل الأخيرة الخاصة بلقاح سينوفاك في البرازيل وتركيا قد أظهرت أن فعاليته تصل إلى 78 بالمئة و25ر91 بالمئة في الدولتين على الترتيب.

وأضافت أن سينوفاك تجري تجارب مماثلة في اندونيسيا، ولكن البيانات بشأن فعالية اللقاح لم تظهر بعد.

ومن المقرر أن تبدأ اندونيسيا حملة تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل. وصرح مسؤولون أن الرئيس جوكو ويدودو سيكون أول من يتلقى جرعة اللقاح لطمأنة الشعب بشأن سلامته.

وحصلت اندونيسيا على ثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة سينوفاك. وجدير بالذكر أن اندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يقطنها 270 مليون نسمة، يوجد بها أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في جنوب شرق أسيا.