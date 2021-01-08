بريطانيا تطلب من الوافدين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

بدءًا من الأسبوع المقبل سيتعين على القادمين إلى بريطانيا تقديم نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الركاب الذين يصلون عن طريق الجو أو القطار أو السفن سيضطرون إلى إظهار اختبار سلبي على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة من وصولهم إلى البلاد.

وسيتعين على أي شخص لا يمكنه إظهار نتيجة الاختبار عند الوصول دفع غرامة فورية قدرها 500 جنيه إسترليني (680 دولارا).

وتشمل الاستثناءات من القواعد سائقي الشاحنات والأطفال دون سن 11 عاما والقادمين من أيرلندا.

وينطبق هذا الإعلان على إنجلترا فقط، ولكن من المتوقع اتباع إجراءات مماثلة في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال شابس: "لدينا بالفعل إجراءات مهمة لمنع حالات كوفيد-19 القادمة من الخارج، ولكن مع تطور سلالات جديدة من الفيروس دوليا، يجب علينا اتخاذ المزيد من الاحتياطات".

وعادت إنجلترا إلى فرض الإغلاق حتى 31 مارس، مما يعني أنه سيتم السماح لعدد قليل من الوافدين الدوليين بدخول البلاد.

يشار إلى العديد من الدول الأخرى لديها قواعد معمول بها منذ فترة طويلة تتطلب إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا كشرط للدخول.