حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 87.34 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888037 وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 361143 21222798
الهند 150336 10395278
البرازيل 198974 7873830
روسيا 60457 3332142
المملكة المتحدة 78464 2889419
فرنسا 66565 2705618
تركيا 22264 2296102
إيطاليا 77291 2220361
إسبانيا 51675 2024904
ألمانيا 38469 1857505
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 -العراق 12865 599965
34- المغرب 7645 448678
36 - السعودية 6278 363485
39 - الأردن 3955 302856
45 - الإمارات 689 218766
50 - لبنان 1550 199925
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.