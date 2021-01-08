حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 87.34 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888037 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                 إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                    361143                                   21222798

الهند                                                     150336                                 10395278

البرازيل                                               198974                                    7873830

روسيا                                                 60457                                    3332142

المملكة المتحدة                                  78464                                  2889419

فرنسا                                                66565                                  2705618

تركيا                                                    22264                                2296102

إيطاليا                                              77291                                 2220361

إسبانيا                                               51675                               2024904

ألمانيا                                               38469                               1857505

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                               عدد الوفيات                          عدد الإصابات

 ‭‭‭‭‭

26 -العراق                                      12865                                    599965

34- المغرب                                     7645                                448678

36 - السعودية                                6278                                363485

39 - الأردن                                    3955                                 302856

‭‭‭‭‭45‬‬‬‬‬ - الإمارات                                 689                                 218766

50 - لبنان                                   1550                                   199925

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتحدة
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