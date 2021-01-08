المغرب يسجّل 1597 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 1642 أمس الأول، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 448678إصابة منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

كما سجلت الوزارة 27 حالة وفاة انخفاضا من 37 حالة أول أمس ليرتفع مجمل الوفيات جراء الفيروس إلى 7645.

وتعافى أيضا 1825 حالة جديدة ليبلغ مجموع المتعافين 420569.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد أعلن أول أمس أن الوزارة أقرت اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المغرب في وقت سابق عن خطة لبدء حملة تطعيم مجانية تستهدف 25 مليونا، أو 80 في المئة من السكان.