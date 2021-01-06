استئناف الدراسة في موريتانيا بعد شهر من التوقف بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قرر مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم، استئناف الدراسة في جميع مؤسسات التعليم الموريتانية بعد إغلاق استمر خمسة أسابيع، خوفاً من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت البلاد بقوة مقارنة بالموجة الاولى.

وقال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بعد اجتماع المجلس، إن "الدراسة ستستأنف مع وجوب احترام الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا".

وأوضح الوزير أنه "من الضروري الالتزام بهذه الإجراءات"، مشيراً إلى أنها مسؤولية مشتركة.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المدارس في الرابع ديسمبر الماضي حتى الرابع يناير، لكنها مددته أسبوعاً إضافياً بسبب ارتفاع الوفيات والإصابات في أواخر الشهر الماضي.