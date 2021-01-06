مصر تسجل 1119 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء إنها سجلت 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة، نزولا من 1277 إصابة و58 وفاة أول أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 144583 حالة من ضمنها 115414 حالة تم شفاؤها و7918 حالة وفاة".

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".