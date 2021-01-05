لو صعدت إلى الطائرة لحدثت الكارثة.. القبض على سويسرية هاربة من الحجر

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة السويسرية إنه تم احتجاز فتاة هولندية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في مطار زيورخ اليوم الثلاثاء لمحاولتها العودة إلى بلادها برغم لوائح الحجر الصحي.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على الفتاة /17 عاما/ قبل فترة وجيزة من توجهها على متن طائرة متجهة إلى أمستردام.

واعترفت الفتاة بإظهار شهادة مزورة بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا في المطار.

وقد ثبتت إصابتها بالفيروس في كانتون فاليس، حيث توجد العديد من منتجعات التزلج على الجليد.

وأبلغت السلطات المحلية، التي أمرتها بالتزام الحجر الصحي، الشرطة بعد أن علمت بمغادرة الفتاة .

وتم نقلها إلى فاليس في سيارة إسعاف.

وأوضحت الشرطة إن الفتاة تواجه الآن اتهامات بمخالفة قوانين مكافحة الأوبئة وتزوير وثائق.