مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                 351480                                        20519330

الهند                                                 149649                                         10340469

البرازيل                                              196018                                        7733746

روسيا                                               58988                                           3260138

المملكة المتحدة                               75431                                           2713563

فرنسا                                            65415                                             2659750

تركيا                                              21685                                            2255607

إيطاليا                                           75680                                            2155244

إسبانيا                                            51078                                             1958844

ألمانيا                                           34612                                             1776743

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                                عدد الوفيات                           عدد الإصابات

26 - العراق                                        12844                                 598369

32 - المغرب                                      7538                                    443802

36 - السعودية                                 6256                                      363155

39 - الأردن                                     3919                                      299831

46 - الإمارات                                  682                                      214614

50 - لبنان                                    1512                                       192139

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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