وزير الصحة العماني يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين حول لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الأحد تطعيم 7600 شخصاً بالسلطنة حتى اليوم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

ووصف السعيدي اللقاح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم، بأنه "آمن وسليم"، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية "إلا ما هو متوقع"، مشيرًا إلى أن التطعيم وُزع على جميع محافظات السلطنة.

وأوضح أن هناك إقبالا "كبيراً" من المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم، وأن هذا اليوم الثامن للحملة التطعيمية بلقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس والتي انطلقت يوم الأحد الماضي.

وأكد أنه لم يتم استخدام أي لقاح في البلاد إلا بعد الاطلاع على الدراسات والتجارب السريرية وتسجيل التطعيم والدواء في بلد المنشأ واستخدامه كذلك، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 4 ملايين شخص حول العالم وأنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات خطرة.

ودعا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مراكز التطعيم، مُذكرًا أنه حتى مع توفر اللقاح فإنه يجب التقيد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بالصابون والمطهرات.

وكانت سلطنة عمان قررت السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر.

وأعلنت وزارة الصحة إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.