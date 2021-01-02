الهند توافق على استخدام لقاح أسترا زينيكا

المصدر: رويترز

وافقت الهند على استخدام لقاح شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا، مما يمهد السبيل لحملة تطعيم واسعة في ثاني أكبر بلدان العالم تعدادا.

وقال وزير الإعلام براكاش جافاديكار للصحافيين اليوم "السبت" إن اللقاح حصل على الضوء الأخضر أمس مؤكدا ما سبق وذكرته مصادر مطلعة لرويترز.

وهذا أول لقاح توافق السلطات المعنية على استخدامه الطارئ في الهند التي بها ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. ويجيء النبأ في يوم تجري فيه البلاد تدريبات وهمية على توزيع لقاح.

وقال الوزير إن ثلاثة لقاحات أخرى على الأقل في انتظار الموافقة، وهي كوفاكسين من إنتاج شركة بهارات بيوتيك الهندية وزيكوف-دي من إنتاج زيدوس كاديلا الهندية ولقاح سبوتنيك-في الروسي.

وقال "الهند ربما هي الدولة الوحيدة التي بها ما لا يقل عن أربعة لقاحات جاهزة".

وتابع "حصل أحدها أمس على الموافقة على الاستخدام الطارئ، وهو لقاح كوفيشيلد من إنتاج معهد المصل واللقاح الهندي"، مشيرا إلى أن المعهد هو الذي يقوم بتصنيع لقاح أسترا زينيكا-أكسفورد محليا.

وسجلت الهند أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19، لكن معدل انتشار العدوى تراجع بوضوح عن الذروة التي بلغها في أواسط سبتمبر أيلول.

وتأمل البلاد في تطعيم 300 مليون نسمة من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار خلال أول ستة أو ثمانية أشهر من العام الحالي.