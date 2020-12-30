مدير الصحة العالمية يناشد: لقاح كورونا للفقراء أيضاً

المصدر: رويترز

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبلاغ الصين عن رصد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول اليوم الأربعاء على ضمان توفير اللقاحات لكل الفئات المعرضة للخطر في كل مكان، وليس في الدول الغنية فقط.

ووجه المدير العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مناشدة لتوفير أربعة مليارات دولار لشراء لقاحات كوفيد-19 لتوزيعها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مبادرة كوفاكس للقاحات.

وقال تيدروس في رسالة مصورة نشرت قبل يوم من الذكرى الأولى لإبلاغ الصين المنظمة التابعة للأمم المتحدة برصد حالات أولى من الالتهاب الرئوي لسبب غير معلوم "هذا هو التحدي الذي يجب أن نرتقي إلى مستواه في العام الجديد".

وأضاف "تقدم اللقاحات أملا عظيما في تغيير وضع الجائحة. لكن من أجل حماية العالم، يجب أن نضمن تطعيم كل المعرضين للخطر في كل مكان، وليس فقط في البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات".

كما حث الدول على التصدي لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم.

كان تحالف مبادرة كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل، قد قال في 18 ديسمبر كانون الأول إنه أبرم اتفاقات لتوفير نحو ملياري جرعة، على أن يبدأ تسليم أولى الشحنات في مطلع 2021.