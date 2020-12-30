خبراء يقدمون نصيحة لمن يعانون من حساسية ويخافون تلقي لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

قال خبراء إن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أغذية أو أدوية أخرى سوف يُسمح لهم بالحصول على لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور منير بير محمد، رئيس فريق خبراء لجنة الأدوية البشرية المعني بلقاحات كورونا: "لقد توصلنا إلى التوصية بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف للتفاعل مع أي مكونات معينة من اللقاح يجب ألا يحصلوا عليه (لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا)، ولكن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أدوية أخرى أو أطعمة يمكن أن يحصلوا عليه".

كما أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها غيرت نصائحها السابقة بشأن الحساسية للأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزر/بيونتك.

وبعد حالتين تعرض فيهما اثنان من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لرد فعل تحسسي عندما تلقيا جرعة من لقاج فايزر/بيونتك، قالت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب ألا يتلقوه.

ولكن في الإحاطة، قالت الدكتورة جوون راينر، الرئيسة التنفيذية للوكالة، إنه بعد أن حصل 800 ألف شخص في بريطانيا و5ر1 مليون شخص في الولايات المتحدة على اللقاح، ليس هناك "مخاوف أخرى ".