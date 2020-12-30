إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 81.46 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                           إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                               334933                            19262073

الهند                                                148153                           10224303

البرازيل                                           191570                           7504833

روسيا                                             55827                              3105037

فرنسا                                            64078                              2574041

المملكة المتحدة                            71567                              2382865

تركيا                                               20388                          2178580

إيطاليا                                           73029                           2067487

إسبانيا                                          50442                           1893502

ألمانيا                                           30516                          1663287. 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                                 عدد الوفيات                      عدد الإصابات

25 - العراق                                   12800                              593541

31 - المغرب                                 7272                                433029

35 - السعودية                              6204                              362488

39 - الأردن                                    3801                                291393

47 - الإمارات                                 662                                 204369

50 - لبنان                                      1430                                 175118. 

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • رويترز
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