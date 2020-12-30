إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.46 مليون والوفيات مليون و779597
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 81.46 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 334933 19262073
الهند 148153 10224303
البرازيل 191570 7504833
روسيا 55827 3105037
فرنسا 64078 2574041
المملكة المتحدة 71567 2382865
تركيا 20388 2178580
إيطاليا 73029 2067487
إسبانيا 50442 1893502
ألمانيا 30516 1663287.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 12800 593541
31 - المغرب 7272 433029
35 - السعودية 6204 362488
39 - الأردن 3801 291393
47 - الإمارات 662 204369
50 - لبنان 1430 175118.
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.