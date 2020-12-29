إصابات كورونا العالمية تتجاوز 80.8 مليون والوفيات مليون و766359

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.8 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و766359​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   333180                                        19048003

الهند                                  147901                                          10207871

البرازيل                             191139                                           7484285

روسيا                                55265                                            3078035

فرنسا                                62746                                           2559686

المملكة المتحدة                  71109                                          2329730

تركيا                                20135                                              2162775

إيطاليا                           71925                                             2047696

إسبانيا                          49824                                               1854951

ألمانيا                              29926                                          1647772.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                      عدد الإصابات 

25- العراق                                    12791                                 592528     

31 - المغرب                                  7240                                  432079

35 - السعودية                               6196                                 362339

39 - الأردن                                     3778                                 289748

47 - الإمارات                                 660                                    202863.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين ،
  • رويترز،
  • الولايات المتحدة،
  • فيروس كورونا
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