عمال البقالة يطالبون بإعطائهم الأولوية في لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

تمهد خطة طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، الطريق أمام صراع بين سائقي السيارات الأجرة وعمال البقالة وموظفين أساسيين آخرين، الذين يقولون إنه يتعين أن يكونوا الفئات التي ستأخذ اللقاح في المرحلة المقبلة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة عمل من الأطباء وموظفي الصحة العامة في 30 ديسمبر الجاري، لتطوير الخطوط الإرشادية لإدارة حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حول كيفية توزيع اللقاح بشكل أفضل للعمال الأساسيين في المرحلة الأولى من طرح اللقاح.

وسائقو سيارات "أوبر" من ضمن بعض من الكثير من المهنيين الذين يطالبون بأن يكون لديهم مكانا مناسبا في طابور انتظار الحصول على اللقاح.

وقال توني ويست، كبير المسؤولين القانونيين لدى شركة "أوبر" الأسبوع الماضي "إنه شيء كنا ندافع عنه منذ فترة الآن، وهو أننا نريد أن يحصل السائقون والخدم، وهم في الخطوط الأمامية،على نوع ما من الأولوية، حتى يتسنى حمايتهم هم وأسرهم".

وكاليفورنيا حتى الآن من أكبر الولايات التي تحصل على لقاح "فايزر" و"موديرنا" في البلاد، حسب مقياس بلومبرج لرصد اللقاحات.

وتم تسليم أكثر من 2ر1 مليون جرعة من اللقاحات حتى 21 ديسمبر، وبحلول أوائل يناير المقبل، سيصل إجمالي 5ر2 مليون جرعة، طبقا لروبرت شيشتر، رئيس فرع التطعيمات بوزارة الصحة العامة في كاليفورنيا.