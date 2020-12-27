فرار جماعي من مركز للحجر الصحي في سويسرا

المصدر: د ب أ

اختفى مئات الزوار البريطانيين الذين كان من المفترض أنهم يخضعون لحجر صحي، بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من كورونا في بلادهم، من منتجع التزلج السويسري "فيربير" الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

وقال جان مارك ساندوز، المتحدث باسم البلدية التي يقع بها المنتجع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، إن بعضهم عاود الظهور في فرنسا.

وحددت السلطات السويسرية هوية 420 زائرا من بريطانيا تم إخضاعهم للحجر الصحي قبل عيد الميلاد. وقد غادر نحو 50 على الفور، ومن بين الـ 370 الآخرين، لم يعد هناك سوى أقل من 12 حتى اليوم الأحد. وأعرب ساندوز عن "تفهم غضبهم".

وانتقد المسؤول بشدة الحجر الذي تم فرضه على عجل وبأثر رجعي على الأشخاص القادمين من بريطانيا.

وكانت سويسرا علقت كافة الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا في 20 ديسمبر بعد رصد سلالات جديدة أكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في البلدين.

وفي 21 ديسمبر، أمرت السلطات جميع الأشخاص الذين وصلوا منذ الرابع عشر من الشهر الجاري بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام من تاريخ الوصول.