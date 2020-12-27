رئيس منظمة الصحة: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

المصدر: د ب أ

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، من أن جائحة كوفيد -19 لن تكون آخر أزمة من نوعها.

وقال تيدروس، في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة اليوم: "يخبرنا التاريخ أن هذه لن تكون آخر جائحة، وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة".

وأضاف أن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكن أن "يضمن أن أطفالنا وأطفالهم يرثون عالماً أكثر أماناً ومرونة واستدامة".

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد قلب العالم "رأساً على عقب" خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وكان له عواقب ذات تأثير بعيد المدى على المجتمعات والاقتصادات.

واستطرد: "لكن الوباء نفسه لم يكن مفاجأة، خاصة في ظل التحذيرات من هذا الاحتمال، ومن عدم استعداد العالم له".

ودعا إلى ضرورة أن يعي الجميع الدروس التي تعلمنا إياها الجائحة، لافتاً إلى أن هذا يشمل الاستثمار في قدرات الاستعداد المسبق، ليس في قطاع الصحة فقط، ولكن بدلاً من ذلك أن يكون هناك "نهج شامل للحكومة وكل المجتمع فقط".

ورأى أن الجائحة سلطت الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً مشتركاً.