المغرب يسجل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية، أمس، 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولاً من 2650 أول من أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 428193 منذ بدء الجائحة.

كما سجلت الوزارة 40 وفاة جديدة نزولاً من 44 أول من أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب الوباء إلى 7170 حالة.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب قد كشف، أول من أمس، أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا لتطعيم نحو 25 مليوناً من السكان.

وقال إن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة"، وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.