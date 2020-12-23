دعوى ضد حكومة إيطاليا لتعويض أقرباء ضحايا كورونا بـ122 مليون دولار

المصدر: د ب أ

تعتزم مجموعة تمثل ضحايا إيطاليين لجائحة فيروس كورونا إقامة دعوى قضائية تطالب فيها السلطات الإقليمية والوطنية بتعويضات تصل قيمتها إلى مئة مليون يورو (122 مليون دولار).

وقالت مجموعة "نوي دينونسيريمو" (سنوجه اتهامات)، في بيان، إنها ستقيم الدعوى القضائية، اليوم، نيابة عن نحو 500 شخص فقدوا ذويهم.

وأضافت المجموعة: "سنطلب من السلطات متوسط تعويض قيمته 200 ألف يورو لكل شخص، بإجمالي نحو مئة مليون يورو".

والدعوى القضائية موجهة ضد رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ووزير الصحة، روبرتو سبيرانزا ورئيس إقليم لومباردي، اتيليو فونتانا.

يشار إلى أن إيطاليا هي واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة.

وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، نحو 70 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وهي أكبر حصيلة وفاة في أوروبا.