مسؤول أمريكي: لقاح ثالث لكورونا قد يطرح الشهر المقبل

المصدر: رويترز

قال مسؤول أمريكي كبير في مجال الصحة اليوم الأحد إن لقاحا ثالثا للوقاية من مرض كوفيد-19 قد يحصل على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية بحلول الشهر المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه عملية شحن اللقاح الثاني لجميع أنحاء البلاد.

وقال الأميرال بيرت جيروير، مساعد وزير الصحة والخدمات البشرية لشبكة (إيه.بي.سي) إن البيانات لم تنشر بعد بشأن لقاح شركتي جونسون آند جونسون وجانسن لكن إذا حصل على موافقة فسيتوفر لدى الولايات المتحدة اللقاح الثالث بعد لقاحي فايزر ومودرنا.