مستشار علمي: السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا قد تكون في دول أخرى

المصدر: رويترز

قال باتريك فالانس كبير مستشاري بريطانيا العلميين إن من المرجح أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أرغمت الحكومة على تشديد القيود الاجتماعية في لندن وجنوب شرق انجلترا موجودة في دول أخرى أيضا.

وقال فالانس للصحفيين اليوم السبت "نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضا". وأضاف "ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، كشف "الاثنين" الماضي عن "سلالة" جديدة من فيروس كورونا في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في "المرحلة الثالثة" من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.