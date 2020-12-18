ألمانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة في ألمانيا.

وقال المعهد، الذي يعد الوكالة الوطنية لمكافحة الأمراض، إن أعداد اليوم شملت 3500 حالة من ولاية بادن فورتمبيرج بجنوب غرب البلاد، والتي لم تشملها إحصاءات يوم الخميس لأسباب فنية.

وباستثناء التقارير المتأخرة، تم الإبلاغ عن 30 الفا و277 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وبلغ عدد الوفيات 813، وهو ثاني أعلى مستوى منذ بداية الوباء.

ومال عدد الوفيات اليومية إلى الارتفاع مؤخرا، وهو ما كان متوقعا بعد زيادة حادة في الإصابات الجديدة.

وتسجل ألمانيا حاليًا ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية، مما يضغط على السلطات لبدء التطعيم بسرعة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 24 ألفا و938 حالة حتى اليوم الجمعة.

ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من 4ر1 مليون إصابة في ألمانيا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت وصل إلى 1.45 مليون حالة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 25 ألفا و27 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 1.08 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 46 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.