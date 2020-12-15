السعودية تعلن رسمياً مجانية لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا اليوم، أكدت وزارة الصحة السعودية أن القاح سيكون مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت الصحة إلى أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

ولفتت الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.