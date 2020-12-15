3 مراحل وفئات مستهدفة للحصول على لقاح كورونا في السعودية.. هل أنت منهم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاح كورنا آمن وفعال، وقد اجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كما يلي:

المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً. أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضيين اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

المرحلة الثانية: المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.