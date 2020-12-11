الصحة العالمية تعلن موعد الموافقة على لقاحات فايزر وموديرنا وأسترا زينيكا

المصدر: رويترز

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن تتخذ المنظمة قرارات بشأن الموافقة على استخدام لقاحات كورونا من "فايزر" و"موديرنا" و"أسترا زينيكا" خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لكبيرة علماء المنظمة، سوميا سواميناثان، فإن هيئة الصحة العالمية قد تقرر بشأن لقاح فايزر المرشح في "الأسبوعين المقبلين".

وكشفت عن إأنها قد تراجع أيضا موديرنا وأسترا زينيكا في غضون أسابيع قليلة.

وقد تسمح موافقة منظمة الصحة العالمية بنشر اللقاح في بعض البلدان حيث لم يتمكن المنظمون الطبيون الوطنيون من تقييمه بعد.

بدوره، دعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى عدم التراخي خلال موسم العطلات.

من جانبه، قال فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول "متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس" وتأثيراته على النظم العضوية.